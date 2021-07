Pliskova als eerste naar halve finales

Svitolina treurt na nieuwe dreun: ‘De druk op grand slams is zo groot’

1 juli Elina Svitolina is uitgeschakeld op Wimbledon. De 26-jarige Oekraïense, als derde geplaatst, liet zich in de tweede ronde verrassend door Magda Linette. De Poolse won in twee sets: 6-3, 6-4. Svitolina was in 2019 nog halve finalist op het Londense gras.