Pliskova heeft handen vol aan Egyptische qualifier

Schwartz­man naar eerste mastersfi­na­le in Rome

20 september Diego Schwartzman heeft zich in Rome voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de finale van een masterstoernooi. De 28-jarige Argentijn was in een halve eindstrijd van 3 uur en 15 minuten in drie sets te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov: 6-4 5-7 7-6 (4).