Pliskova pakt eerste titel van het jaar in Stuttgart

Wozniacki geeft gebles­seerd op in Istanbul

27 april Caroline Wozniacki is er niet in geslaagd om de halve finales te bereiken in Istanbul. In de Turkse stad kon de nummer twee van de wereld na de tweede set niet verder spelen door een buikspierblessure. Tegen de Française Pauline Parmentier stond het op dat moment gelijk in sets: 6-4 3-6.