Pliskova schakelt Halep uit in Madrid

Masters Madrid Haase en Rojer uitgescha­keld, Nadal verslaat Monfils

9 mei Robin Haase en Jean-Julien Rojer zijn uitgeschakeld in het dubbelspel bij het tennistoernooi in Madrid. Het Nederlandse duo was niet opgewassen tegen de als vijfde geplaatste Jamie Murray/Bruno Soares en verloor na een supertiebreak: 4-6 6-3 10-6.