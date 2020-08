Pliskova simpel door eerste ronde US Open

Serene rust bij US Open voor Rus en Middelkoop: ‘Deze tunnel heeft een einde’

8:51 De US Open, die morgen begint, wordt een grand slam als nooit tevoren. In New York, dat anders zo luidruchtig is, heerst nu serene rust. En dat is wennen voor deelnemers Matwé Middelkoop en Arantxa Rus.