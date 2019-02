Prestaties Bertens vragen om groot vrouwentoernooi in Nederland

Bertens strandt in kwartfina­le Doha

14 februari Tennisster Kiki Bertens is bij het WTA-toernooi in Doha gestrand in de kwartfinales. De als vijfde geplaatste Nederlandse kwam in haar partij tegen Elise Mertens niet goed in haar spel. De Belgische zegevierde na iets langer dan anderhalf uur in twee sets: 4-6, 3-6.