Prijzengeld Wimbledon naar ruim 38 miljoen euro

WTA Praag Hogenkamp snel klaar in Praag

30 april Richèl Hogenkamp is bij het WTA-tennistoernooi van Praag snel uitgeschakeld. De Nederlandse tennisster verloor in de eerste ronde van het hoofdtoernooi in twee sets van Ekaterina Aleksandrova. De Russische was op het gravel in twee sets te sterk: 7-6 (5) 6-1.