Primeur Arianne Hartono krijgt tegen Ostapenko geen vervolg

Hartono heeft Indonesische ouders, maar werd geboren in Groningen. Haar jeugd bracht ze door in Friesland. Als student in de Verenigde Staten ging ze tennissen. Twee jaar geleden haalde Hartono de finale van het NK, waarin ze verloor van Quirine Lemoine.

De huidige nummer 300 van de wereld bereikte in Luxemburg via de kwalificaties voor het eerst het hoofdtoernooi op de WTA Tour. Hartono was dinsdag in de eerste ronde in drie sets te sterk voor de Duitse Anna-Lena Friedsam, die op de 68e plaats staat in het mondiale klassement: 7-6 (5) 3-6 7-6 (4).