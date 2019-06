Primeur voor Bertens in Rosmalen: eerste grasfinale

Jarry stunt in Rosmalen tegen Tsitsipas

13 juni De Chileen Nicolas Jarry heeft in Rosmalen voor een stunt gezorgd. De nummer zestig van de wereld knikkerde de als eerste geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas in de tweede ronde uit het toernooi. Jarry had drie sets en twee uur nodig: 6-3, 3-6, 6-4. Het was pas het eerste optreden van Tsitsipas in Rosmalen dit jaar. Hij had in de eerste ronde een bye.