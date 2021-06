Primeur voor Pavljoetsjenkova in Parijs

Video Andujar zorgt voor eerste stunt in Parijs met uitschake­ling Thiem, Zverev wint vijfsetter

30 mei Dominic Thiem is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De 27-jarige Oostenrijker, tweevoudig finalist in Parijs, verloor na een voorsprong van 2-0 in sets in een vijfsetter van de Spanjaard Pablo Andujar. Het werd 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4. De partij op het Court Philippe-Chatrier duurde bijna 4,5 uur.