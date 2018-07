Programma eerste ronde Wimbledon

De Bakker strandt in halve finale challenger Milaan

30 juni Thiemo de Bakker is op het challengertoernooi van Milaan gestrand in de halve finales. De 29-jarige Westlander moest buigen voor de als eerste geplaatste Laslo Djere uit Servië: 6-7 (6) 6-4 5-7. De Bakker bleef vorige week in de Franse stad Blois ook al steken in de halve finales. Die challenger werd gewonnen door Scott Griekspoor.