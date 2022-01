Publieke opinie heeft ‘zaak Djokovic’ in haar greep, verbanning voor drie jaar uit Australië dichtbij

Teenblessu­re blijft Griekspoor parten spelen in aanloop naar Australian Open

Tallon Griekspoor heeft deze week, in aanloop naar de Australian Open, nog amper kunnen trainen vanwege zijn teenblessure. Maandag begint het hoofdtoernooi in Melbourne. Griekspoor trok zich vorige week terug uit het ATP-toernooi van Melbourne, waar hij het in de kwartfinales zou opnemen tegen Rafael Nadal.

