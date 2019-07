Qualifier Balázs haalt drie jaar na terugkeer eerste ATP-finale

Haase verliest kansloos in eerste ronde ATP-toer­nooi Umag

16 juli Robin Haase is op het ATP-toernooi van Umag in de openingsronde uitgeschakeld. Haase moest op het graveltoernooi in Kroatië met duidelijke cijfers zijn meerdere erkennen in de Rus Andrei Roeblev, de nummer 76 van de wereld: 6-3 6-2.