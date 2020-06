Quiz | Niemand verdiende meer aan prijzengeld dan Djokovic. Op hoeveel staat de teller?

Vlucht naar Monaco brengt Djokovic nog verder in het nauw

16:33 Novak Djokovic is al de meest besproken tennisser van het moment, maar helemaal nu is gebleken dat de Serviër ook nog eens meteen na de positieve test van Grigor Dimitrov (zondagavond) uit Kroatië is vertrokken om via Servië naar Monaco te reizen. Op die manier ontliep hij een verplichte coronatest die alle deelnemers van de Adria Tour in Kroatië moesten ondergaan. Zijn vader wijst naar Dimitrov als de grote schuldige.