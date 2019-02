Radu Albot zorgt voor Moldavische primeur

Tsitsipas treft Goffin in halve finale Marseille

23 februari Stefanos Tsitsipas neemt het in de halve finales van het toernooi van Marseille op tegen David Goffin. De als eerste geplaatste Griek versloeg Sergei Stachovsky met 6-4 6-3 in de kwartfinales. Goffin, als derde geplaatst, was met 6-2 6-4 te sterk voor Gilles Simon.