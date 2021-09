Raducanu (18) stunt met US Open-winst: hoe opgave tijdens Wimbledon haar honger vergrootte

Ongetwijfeld gingen de gedachten na het beslissende matchpoint op Amerikaanse bodem razendsnel terug naar afgelopen juli, toen het grote tennistalent de grootste teleurstelling in haar nog prille loopbaan te verwerken kreeg. In de vierde ronde van Wimbledon moest ze noodgedwongen opgeven wegens ademhalingsproblemen. Raducanu werd duizelig en moest van haar medische team de strijd staken. De tranen die kort na haar opgave loskwamen, gaven haar juist de kracht die ze nodig had om voor de grootste tennissensatie in jaren te zorgen.



Het bleek de springplank die ze nodig had om haar prijzenhonger een impuls te geven. Richting de US Open werkte Raducanu keihard aan haar mentale weerbaarheid, waarmee ze in staat zou zijn zich te meten met de wereldtop. Ter voorbereiding nam ze deel aan toernooien met lager geklasseerde tegenstanders. Het bezorgde de Britse tiener uiteindelijk de grootste triomf in haar carrière, die ondanks de pas korte duur nu al een gouden randje heeft. Dankzij haar 2000 behaalde rankingpunten steeg ze van plek 150 naar 23 op de wereldranglijst. Bovendien incasseerde ze in New York ruim twee miljoen euro aan prijzengeld. Dat gegeven alleen al geeft aan hoe groot de stunt was: tot de US Open tenniste ze ‘pas’ 250.000 euro bij elkaar.