Radwanska stopt met proftennis

,,Helaas ben ik niet meer in staat te trainen en spelen zoals ik gewend was en mijn lichaam kan niet meer wat ik ervan verwacht", zei Radwanska. ,,Met mijn gezondheid in het achterhoofd en de zware tol die professioneel tennis vraagt, moet ik me erbij neerleggen dat ik niet meer in staat ben om tot het uiterste te gaan."



,,Ik berg mijn racket op maar ik zeg het tennis niet vaarwel", zei ze over een van de meest belangrijke beslissingen in haar leven. Radwanska won twintig WTA-titels en in 2015 de WTA Finals in Singapore. De Poolse verloor in 2012 de finale van Wimbledon van Serena Williams.