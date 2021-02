Rafael Nadal lyrisch over 17-jarige 'beul' van Botic van de Zandschulp

,,Hij heeft de intensiteit, hij heeft de passie en hij heeft de slagen. Hij heeft alle ingrediënten om een ​​groot kampioen te worden. Het gaat erom hoeveel hij zich de komende jaren kan verbeteren”, zei Nadal na zijn zege op de Serviër Laslo Djere. In aanloop naar zijn eerste partij op de Australian Open trainde de Spanjaard met zijn jonge landgenoot. Alcaraz was afgelopen nacht in drie sets veel te sterk voor de 25-jarige Grand Slam-debutant Van de Zandschulp.

Nadal denkt ook dat de Italiaan Jannik Sinner een mooie toekomst tegemoet gaat. ,,Hij is een geweldige kerel. Hij is nederig, ontspannen en een harde werker”, zei Nadal over de nummer 32 van de wereld. Sinner strandde in Melbourne al in de eerste ronde. De Canadees Denis Shapovalov was hem vandaag in vijf sets de baas. Nadal: ,,Ik weet zeker dat hij dit jaar op een hoge positie op de ranglijst zal eindigen. Daar twijfel ik niet aan.”