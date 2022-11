Rafael Nadal moet in eerste partij ATP Finals zijn meerdere erkennen in Taylor Fritz

Met video's Djokovic gooit racket in publiek en krijgt berisping, maar staat na plotse opgave Medvedev wel in finale

Novak Djokovic heeft de finale van de Astana Open bereikt. De Servische nummer zeven van de wereld zag opponent Daniil Medvedev na twee sets opgeven. Djokovic had na een zege in de tiebreak net de stand op 1-1 gebracht. De Rus had de eerste set met 6-4 op zijn naam geschreven.

8 oktober