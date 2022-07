Rafael Nadal trekt zich terug voor halve finale Wimbledon: ‘Zo kan ik geen wedstrijd winnen’

Na zijn gewonnen slooppartij tegen de Amerikaan Taylor Fritz wist Nadal nog niet of hij zou spelen tegen Nick Kyrgios in de halve finale. Hij liet een aantal scans maken waaruit bleek dat een scheur van 7 millimeter in een van zijn buikspieren zit, meldde het Spaanse Marca dat berichtte dat hij mogelijk toch zou spelen .

Maar later vanavond maakte de 36-jarige Spanjaard tijdens een speciaal belegde persconferentie bekend zich toch terug te trekken uit het toernooi. ,,Ik heb de hele dag nagedacht over wat ik zou doen”, gaf de Spanjaard duiding. ,,De blessure wordt steeds erger, dus het zou dom zijn om te spelen. Ik kan niet riskeren om twee of drie maanden extra langs de kant te moeten staan. Ik moest deze keuze maken, want op deze manier kan ik geen wedstrijd winnen. Het is niet alleen mijn opslag die niet goed lukt, ook de gewone beweging voor een opslag doet pijn. Het is een zware keuze geweest en ik ben heel verdrietig, meer kan ik niet zeggen.”