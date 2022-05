Rafael Nadal vol overtuiging naar volgende ronde Roland Garros

Zverev boekt honderdste zege bij masters en bereikt kwartfina­les Rome

Alexander Zverev heeft zich verzekerd van een plaats in de kwartfinales van het masterstoernooi in Rome. De Duitse nummer 3 van de wereld was in twee sets te sterk voor de Australiër Alex de Minaur, de mondiale nummer 22. Het werd 6-3 en 7-6 (5). Voor Zverev is het zijn honderdste overwinning bij een masterstoernooi.

12 mei