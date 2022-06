Rafael Nadal wéér oppermachtig op Roland Garros: Spanjaard grijpt 22ste grandslamtitel

Veertiende titel in ParijsRafael Nadal heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt. Hij pakte zondag zijn veertiende titel op Roland Garros en zijn 22e grandslamtitel in totaal. De 36-jarige Spanjaard was in de finale veel te sterk voor Casper Ruud (23) uit Noorwegen: 6-3, 6-3, 6-0.

Eigenlijk speelde Nadal de finale al in de kwartfinale, dat werd een epische partij tegen zijn grootste rivaal Novak Djokovic, die ruim vier uur duurde. De finale tegen de dertien jaar jongere Ruud (nummer 8 van de wereld) kostte hen zondag veel minder energie. Telkens als de Noor dacht een kleine kans te maken, schakelde de Spanjaard (vijfde op de wereldranglijst) een tandje bij en draaide zijn tegenstander dol met vlijmscherpe ballen langs de lijn.

Binnen een uur hengelde de grote kampioen op het Court Philippe Chatrier zonder veel moeite, maar met heerlijke ballen, de eerste set binnen. In de tweede set volgde een kleine hapering en kwam Nadal na een dubbele fout op een 3-1 achterstand. Maar hij herpakte zich net zo makkelijk en won de set - op de service van Ruud - alsnog vrij makkelijk met opnieuw 6-3.

Door het krachtsverschil werd het nooit een spannende of zinderende finale. De derde set werd in de woonkamer van Nadal een heuse walkover, binnen no-time was het gebeurd, slonk het zelfvertrouwen van de Noor en was het de koning van het gravel die zijn zege met een brede lach vierde.

Ruud had wel de droom om van zijn idool en trainingsmaat te winnen, maar leek daar niet serieus in te geloven. Alsof hij te veel respect had voor de grote kampioen aan de overkant van het net, die hij al zo lang bewonderd.

Ga ook maar na: slechts twee spelers wonnen ooit van Nadal op Roland Garros, dat waren Robin Söderling en Novak Djokovic, een keer gaf de Spanjaard op vanwege een blessure. Dat betekent dat hij 112 keer won en maar drie partijen op Roland Garros verloor. Zijn allereerste finale speelde hij in 2005, een eeuwigheid geleden alweer.

Het is een ongekend record voor de man die sowieso iedereen blijft verbazen. Met zijn veertiende titel werd hij ook de oudste winnaar in Parijs. Dat record stond op naam van Andrés Gimeno, die in 1972 op 34-jarige leeftijd won. Nadal werd op vrijdag 3 juni 36 jaar.

Met dertien titels in Parijs was hij al de tennisser met de meeste eindzeges op een grandslamtoernooi. Daar is er zondag nog een bijgekomen. En dan is er natuurlijk de waanzinnige strijd tussen de drie grootste tennissers ooit. Roger Federer en Novak Djokovic hebben 20 grandslamtitels achter hun naam staan. Nadal, van wie iedereen dacht dat hij fysiek al jaren geleden versleten was, staat na vandaag op maar liefst 22 titels.

