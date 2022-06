Rafael Nadal wordt vader en heeft goede hoop Wimbledon te halen

Rafael Nadal wil later deze maand meedoen aan Wimbledon en heeft goede hoop op tijd fit te zijn voor het iconische grastoernooi. Nadal won twee weken geleden nog Roland Garros, maar deed dit met een blessure aan zijn linkervoet. Hierdoor werd zijn deelname aan Wimbledon onzeker, maar nu zegt de Spanjaard zeker te willen spelen in Londen.

Nadal begon zijn persconferentie met mooi nieuws, nadat de afgelopen tijd al geruchten gingen dat zijn vrouw Maria Francisca Perello zwanger is. ,,Ja, het klopt, ik word vader”, zei de Spaanse tennislegende. ,,Maar ik hou er niet van om te praten over mijn privéleven. We willen vredig in de luwte leven. Ik weet nog niet hoe mijn leven zal veranderen. Ik heb tenslotte nog geen ervaring als vader.”

Nadal won dit jaar al de twee grand slams in Melbourne en Parijs en hoopt daar in Londen een derde bij te kunnen voegen. Maandag zal hij naar Londen vertrekken om zich op het invitatietoernooi van Hurlingham voor te bereiden op Wimbledon. Zeker is zijn deelname echter nog allerminst.

„De behandelingen en de laatste trainingsweek zeggen me dat er een kans is dat ik het haal. Maandag reis ik naar Londen en dan heb ik nog een week de tijd om in trainingen te zien hoe het gaat. Het is mijn intentie om mee te doen aan Wimbledon”, aldus de Spanjaard.

Strijd met Federer en Djokovic

Nadal is een een felle concurrentiestrijd verwikkeld met Roger Federer en Novak Djokovic op het gebied van de meeste gewonnen grandslams. Nadal staat sinds twee weken op 22, terwijl zijn concurrenten het voorlopig met 20 majors moeten doen.

Novak Djokovic is op Wimbledon echter de grote favoriet om in te lopen op Nadal. De Serviër kan op gras uitstekend uit de voeten en zag veel van zijn concurrenten afhaken. Zo zullen Alexander Zverev, Roger Federer en Daniil Medvedev niet van de partij zijn in Londen.

