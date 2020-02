Ram en Salisbury veroveren hun eerste grandslamtitel als dubbel

‘Kingslayer’ Thiem, heet hij morgen zo?

1 februari Novak Djokovic bereikte de finale eenvoudiger, kreeg een dag extra rust en won al zeven keer in Melbourne. Dominic Thiem heeft morgen vrijwel alles tegen. ,,Novak is de koning’', weet de Oostenrijker. ,,Maar ik geef me niet zomaar gewonnen.’'