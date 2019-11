Raonic meldt zich vanwege rugblessure af voor Daviscup

Tsitsipas begint ATP Finals met winst op Medvedev

17:26 Stefanos Tsitsipas is de ATP Finals gestart met een overwinning op Daniil Medvedev. De als zesde geplaatste Griek versloeg de als vierde geplaatste Rus in de Andre Agassi-groep in twee sets. In Londen werd het 7-6 (5), 6-4.