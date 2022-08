Recordaantal inschrijvingen voor tennistoernooi van het jaar plús twee voormalige wereldtoppers

Bleiswijk OpenDe Bleiswijk Open werd vorig seizoen door de Nederlandse tennisbond tot ‘toernooi van het jaar’ uitgeroepen. De uitverkiezing heeft voor de krachtmeting deze week een positief effect met een recordaantal van 516 deelnemers, waaronder acht Britse spelers in diverse categorieën.

,,Twee trainers zijn hier met jonge talenten op trainingskamp en slapen bij de Reeuwijkse Plassen”, vertelt toernooidirecteur Roland van Meggelen, die voor het dertigste jaar in de wedstrijdleiding zit. ,,Zij moeten het ergens hebben gelezen, want ik werd ineens benaderd. Het was mooi dat wij als toernooi de prijs vanuit de KNLTB hebben gewonnen. Legendes als Richard Krajicek, Kiki Bertens en Martin Verkerk hebben leuke filmpjes met hun reactie opgenomen.”

Deze zomer ontbreekt een goed doel zoals vorig jaar toen de Krajicek Foundation met 20.000 euro de grote winnaar werd. Van Meggelen: ,,Ik wilde toch iets gaan doen en heb toestemming van de bond voor een invitatietoernooi in de categorie 1 gekregen. Zo hebben wij dagelijks toptennis op ons park. Haarhuis en Verkerk gaan ook dubbelen in de 2 en de toegang voor alle wedstrijden is gratis.”

Topentertainment

De voormalige wereldtoppers Haarhuis en Verkerk zijn vaste klanten in Bleiswijk en zorgen traditioneel voor topentertainment. Zij spelen vanavond hun halve finale en de eindstrijd staat voor vrijdagavond (20.30 uur) op het programma. Het invitatietoernooi is sinds dit jaar mogelijk nadat de tennisbond toestemming heeft gegeven dat spelers in één week twee toernooien tegelijk mogen spelen.

Yannick Verwater van eredivisionist Berkenrode is geblesseerd afgehaakt, maar hij wordt door zijn clubgenoot Marc Dijkhuizen vervangen. Glenn Smits van LTC Spijkenisse (433ste op de ATP-dubbelranking), TC Nieuwerkerk-kopman Guy den Heijer en Rob van den Berg maken het kwartet vol.

Volledig scherm Roland van Meggelen. © Carla Vos