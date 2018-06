Regen ontregelt kwartfinales bij de mannen

Einde aan reeks van 37 gewonnen sets voor Nadal

21:00 Rafael Nadal heeft na 37 gewonnen sets op rij op Roland Garros een set verloren. De Argentijn Diego Schwartzman won in de kwartfinale de eerste set met 6-4 van de Spaanse gravelspecialist. De laatste keer dat Nadal een set verloor op Roland Garros was in de verloren kwartfinale van 2015 tegen de Serviër Novak Djokovic.