Regen spelbreker bij wedstrijd van Bertens

Toernooiwinst Seoul Bertens geniet: Deze trofee is heel speciaal

23 september Voor Kiki Bertens was het bij haar vijfde deelname eindelijk prijs in Seoul. Vorig jaar won ze in de Zuid-Koreaanse hoofdstad met haar Zweedse tennispartner Johanna Larsson al het dubbelspel. Ditmaal was ze in het enkelspel de beste door in de finale de Australische Ajla Tomljanovic te verslaan (7-6 (2) 4-6 6-2). ,,Dit is heel speciaal", zei een zichtbaar genietende Bertens.