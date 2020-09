Rentree Bertens loopt in Rome uit op sof: ‘Niet verbaasd, wel gefrustreerd’

In twee sets onderuitKiki Bertens heeft een slechte herstart van haar tennisjaar beleefd. In de tweede ronde van het grote WTA-toernooi in Rome verloor ze van de Sloveense Polona Hercog: 6-4, 6-4.

Door Rik Spekenbrink



Bertens had zich haar rentree op de Tour uiteraard anders voorgesteld. Maar het gebrek aan wedstrijdritme brak haar op in de tweederondepartij op het gravel in de Italiaanse hoofdstad.

Het was 204 dagen na de vorige officiële enkelpartij van Bertens, eind februari op het WTA-toernooi in Qatar. Ze vertelde maandag op de mediadag van het toernooi dat de lange, noodgedwongen tennispauze haar goed had gedaan. Fysiek en mentaal kwam Bertens de afgelopen maanden tot rust, nu het drukke ritme van haar profbestaan was doorbroken.

Maar de competitie had ze wel gemist. Zeker op haar geliefde gravel. Door de US Open over te slaan prepareerde ze zich zo goed mogelijk voor het sterk ingekorte gravelseizoen.

Dat Bertens zenuwachtig en onwennig aan de partij zou beginnen liet zich voorspellen, na ruim een half jaar zonder echte wedstrijd. Ze werd in de openingsgame direct gebroken door Hercog, de 29-jarige nummer 50 van de wereld. De Sloveense speelde al haar zevende partij 'post corona'. Dat ze meer ritme heeft was vanaf het begin duidelijk te zien, Hercog ging geduldig de rally aan en hoefde vaak niet lang te wachten op de fout van Bertens. Ze liep snel uit naar 4-0. Maar het uitserveren van de set ging mis voor Hercog, tot twee keer toe. Ineens stond het 5-4. Niet eens omdat Bertens nou zo veel beter ging spelen, maar ze kreeg een fors aantal cadeautjes (vier dubbele fouten op rij bijvoorbeeld) en maakte zelf ook wat minder fouten. Maar de comeback leverde niets op, want bij poging drie lukte het Hercog alsnog de eerste set te winnen.



Toch moet Bertens het idee hebben gehad dat ze niet van Hercog zou hoeven te verliezen deze avond, op de prachtige baan Pietrangeli, uiteraard zonder publiek op de betonnen tribunes. Zeker toen ze een snelle 0-3-voorsprong nam in het tweede bedrijf. Maar na een dramatische servicegame van de nummer 8 van de wereld was die break weer door Hercog hersteld. De Sloveense was haar dip te boven, won liefst veertien punten op rij en nam een voorschot op de zege. Bij de wisselvallige Bertens namen de ergernissen en frustraties alleen maar toe, getuige het rondvliegende racket. Op 5-4 serveerde Hercog voor de wedstrijd. Dat verliep zonder problemen.

Bertens haalde vorig jaar nog de halve finale in Rome, maar toen verkeerde ze in bloedvorm. Nu was het haar eerste wedstrijd na een lange onderbreking. Maar daardoor kent Bertens wel een korte en frustrerende voorbereiding op Roland Garros. Ook in het dubbelspel in Rome ging het eerder in de week al mis, toen ze met Arantxa Rus in de eerste ronde verloor.

,,Het verbaast me niet, het frustreert me zeker wel”, zei Bertens in de persconferentie na afloop. ,,Ik heb het geprobeerd en me nog goed terug geknokt na een heel slechte openingsfase. Maar het lijntje is nog heel dun, het draaide heel snel. Dat wil je niet, maar het is ook weer niet gek dat het gebeurt.” Dat de periode tot aan Roland Garros kort is beseft Bertens. ,,Ik ga gelijk weer trainen. Veel oefensetjes en punten spelen en hopen dat het daar beter gaat. Hopelijk kom ik er dan iets beter in.”