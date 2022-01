Rentree Novak Djokovic aanstaande? Serviër siert deelnemerslijst in Dubai

Sponsor Hublot verwacht nog verklaring Djokovic: ‘Het principe van vaccins is dat het iets privé is’

De Zwitserse horlogemaker Hublot verwacht nog een verklaring van Novak Djokovic over zijn visumperikelen in Australië. Hublot is een belangrijke persoonlijke sponsor van de Servische nummer 1 van de wereld, die dacht ongevaccineerd aan de Australian Open mee te kunnen doen, maar door de federale rechter het land werd uitgezet.

24 januari