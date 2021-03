Restricties nopen Djokovic om zich af te melden voor ‘Miami’

Nieuwe wereldranglijst Medvedev verbreekt 16 jaar lange reeks van ‘Big Four’, Van de Zandschulp hoogste Nederlan­der

15 maart Daniil Medvedev is achter Novak Djokovic de nieuwe nummer 2 van de wereldranglijst. De 25-jarige Rus lost Rafael Nadal af. Zestien jaar geleden was Lleyton Hewitt de laatste speler van buiten de Big Four - oftewel Novak Djokovic, Nadal, Roger Federer en Andy Murray - die de tweede plaats innam op de wereldranglijst.