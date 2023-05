Robin Haase en Botic van de Zandschulp naar dubbelfinale in Rome, Kalinina wint beladen duel

Robin Haase en Botic van de Zandschulp hebben de finale van het dubbelspel op het masterstoernooi van Rome bereikt. Het Nederlandse duo versloeg in de halve finale in Rome Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski in twee sets: 7-6 (2), 6-4.

Haase en Van de Zandschulp stuiten in de finale op de Pool Jan Zielinski en Hugo Nys uit Monaco. Zij wonnen in de halve eindstrijd van de Spanjaard Marcel Granollers en Horacio Zeballos uit Argentinië: 6-3, 7-5.



Van de Zandschulp strandde afgelopen vrijdag in de tweede ronde van het enkelspel in Rome. Hij ging in twee sets onderuit tegen Laslo Djere uit Servië: 6-2, 6-4.

Kalinina uit Oekraïne naar vrouwenfinale

Anhelina Kalinina heeft de finale van het WTA-toernooi van Rome bereikt. De 26-jarige Oekraïense versloeg in de halve finale in de Italiaanse hoofdstad Veronika Kudermetova uit Rusland in drie sets: 7-5, 5-7, 6-2.

Kalinina stuit in de eindstrijd op Elena Rybakina uit Kazachstan, die in twee sets afrekende met Jelena Ostapenko uit Letland: 6-2, 6-4.

Kalinina was als dertigste geplaatst in Rome, haar Russische tegenstandster als elfde. De Oekraïense won de eerste set na een break op 5-5, nadat ze in de game ervoor had verzuimd om de set uit te serveren. In de tweede set mocht Kalinina zelfs voor de wedstrijd serveren op 5-4 en kon ze het opnieuw niet afmaken. Dit keer profiteerde Kudermetova wel en trok ze de stand met 7-5 weer gelijk.

In de derde set liep Kalinina meteen uit naar 4-0. Die marge gaf ze niet meer weg. Ze mocht zelf nogmaals serveren voor de wedstrijd op 5-2 en op haar eerste matchpoint maakte ze het af.

,,Het is absoluut belangrijk dat ik probeer iedere wedstrijd te winnen, gezien wat er allemaal in Oekraïne gebeurt zei Kalinina. ,,Ik hoop dat ik voor een beetje licht kan zorgen en wat goede gevoelens.”

Partijen tussen tennissers uit beide landen liggen gevoelig sinds de invasie van Rusland in Oekraïne. Kalinina gaf haar opponente uit Rusland ook geen hand na haar overwinning. De Oekraïense zei na afloop dat ze vooral vermoeid was. ,,Ik voel mijn benen niet meer. Ik heb zo veel getennist in de afgelopen dagen, allemaal driesetters. Ik kan nauwelijks nog lopen, maar ik ben blij dat ik door ben. Op dit niveau strijden is nieuw voor me. Nu moet ik herstellen voor de finale. Het toernooi is nog niet voorbij.”

Volledig scherm Anhelina Kalinina na haar zege op Veronika Kudermetova. © ANP / EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's