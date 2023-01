Robin Haase en Matwé Middelkoop knokken zich in Melbourne naar tweede ronde

De winst moet het ervaren tweetal vooral goed hebben gedaan omdat ze pas in november vorig jaar besloten samen te gaan spelen. De Nederlanders willen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs aan het dubbeltoernooi deelnemen. Middelkoop heeft om die reden afscheid genomen van dubbelspelpartner Rohan Bopanna uit India, met wie hij het zowel op als buiten de baan goed kon vinden.

Helemaal nieuw is de samenwerking ook weer niet. Middelkoop en Haase wonnen in 2018 drie toernooien op de ATP Tour. En in 2022 wonnen ze als gelegenheidsduo de titel in Rotterdam.

In de tweede ronde treffen de Nederlanders het Britse koppel Julian Cash en Henry Patten. Zij rekenden in de eerste ronde af met de Argentijnen Pedro Cachin en Guido Pella: 6-4, 6-3.

Wesley Koolhof

Wesley Koolhof bereikte met groot gemak de tweede ronde in het dubbelspel. De 33-jarige Nederlander rekende met zijn Britse partner Neal Skupski in 51 minuten af met Aleksandr Boeblik uit Kazachstan en John-Patrick Smith uit Australië: 6-1, 6-2.

De eerste wedstrijd van Koolhof, de nummer 3 van de wereld in het dubbelspel, was woensdag van het schema gehaald wegens het slechte weer in Melbourne, waar het uren onafgebroken regende. De tegenstanders in de tweede ronde van het in Melbourne als eerste geplaatste duo Koolhof-Skupski zijn nog niet bekend.