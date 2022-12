Robin Haase en Thiemo de Bakker in hun nadagen weer tegenover elkaar op NK: ‘Zoveel passie, dat zie je zelden’

Met samenvatting Rafael Nadal sluit ATP Finals af met winst op Casper Ruud, Jean-Ju­lien Rojer uitgescha­keld in dubbelspel

Rafael Nadal heeft de ATP Finals toch nog positief kunnen afsluiten. Na twee verloren partijen in de groepsfase won de 36-jarige Spanjaard wel zijn derde wedstrijd, tegen de Noor Casper Ruud. In Turijn zegevierde Nadal in twee sets: 7-5, 7-5.

18 november