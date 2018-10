Robin Haase vliegt er ook in Antwerpen al in de eerste ronde uit

Robin Haase is vandaag in de eerste ronde van het tennistoernooi in Antwerpen uitgeschakeld. De Haagse tennisser verloor in twee sets van Ilja Ivasjka. De Wit-Rus, nummer 97 van de wereld, was de beste in twee tiebreaks, 7-6 (5) 7-6 (8).