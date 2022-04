Robredo (39) sluit carrière af in Barcelona: ‘Mijn vrouw en dochter hebben alles veranderd’

Thiem en Wawrinka na lange tijd terug op tennisbaan in Marbella

Dominic Thiem en Stan Wawrinka maken volgende week na lang blessureleed hun rentree op het challengertoernooi van Marbella. Thiem liep bij een grastoernooi in dezelfde Spaanse stad vorig jaar een polsblessure op. Wawrinka kwam vorig jaar in maart voor het laatst in actie.

24 maart