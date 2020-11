Roeblev klopt al geplaatste Thiem in derde partij ATP Finals

Voor Thiem is de nederlaag zonder consequenties. De Oostenrijker was na de overwinningen op Stefanos Tsitsipas en Rafael Nadal al zeker van de halve finales in Londen. Voor Roeblev was het zijn eerste zege. De Rus was al uitgeschakeld voor de laatste vier. Later donderdag strijden Tsitspas en Nadal om het andere ticket voor de halve finale.