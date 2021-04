Roeblev stunt tegen elfvoudig winnaar Nadal in Monte Carlo

Casper Ruud plaatste zich eerder vandaag ook voor de halve finales. De 22-jarige Noor versloeg in de kwartfinales de Italiaanse titelverdediger Fabio Fognini in twee sets: 6-4 6-3. Voor Ruud is het de tweede keer dat hij de laatste vier bereikt op een toernooi uit de Mastersserie, het niveau onder de grand slams. Vorig jaar gebeurde dat in Rome. In de halve finales neemt hij het op tegen Roeblev.