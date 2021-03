Roeblev stuurt Murray al na twee sets naar huis

VideoDe Rus Andrej Roeblev heeft zonder al te grote problemen de laatste acht bereikt van het tennistoernooi in Rotterdam. De nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg oudgediende Andy Murray in twee sets: 7-5 6-2. De partij in Ahoy duurde 1 uur en 34 minuten.

De eerste set in Ahoy ging lange tijd gelijk op. Murray (33) liet in de zesde game het eerste breakpunt liggen. In de elfde game leverde de Schot zijn service in waarna hij in de volgende game twee breakpunten niet kon benutten. Roeblev (23) profiteerde en verzilverde zijn eerste setpunt.

In de tweede set brak Roeblev het verzet van Murray in de vijfde game. De huidige nummer 123 van de wereld leverde zijn service in waarna hij zich min of meer gewonnen gaf.

Volledig scherm Andy Murray. © ANP

Beide spelers stonden één keer eerder tegenover elkaar. In 2017 bij de Australian Open won Murray nog vrij simpel in drie sets.

Murray won in Rotterdam in de eerste ronde in drie sets van Robin Haase. De Brit mocht dankzij een wildcard meedoen aan het evenement, dat hij in 2009 won.

Roeblev, de nummer 8 van de wereld, speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen de Belg David Goffin en de Fransman Jeremy Chardy.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Andrej Roeblev. © AP