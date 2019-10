Roeblev wint ATP-toernooi in eigen land

Russische oud-tennisser Volkov op 52-jarige leeftijd overleden

19 oktober De Russische oud-tennisser Alexander Volkov is al op 52-jarige leeftijd overleden. Volkov zorgde op de US Open van 1990 voor een daverende verrassing door de als eerste geplaatste Stefan Edberg in de eerste ronde te verslaan. Het was voor het eerst sinds 1971 dat de nummer 1 van de plaatsingslijst in New York al in de openingsronde onderuit ging.