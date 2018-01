'Roger Federer beschikt over een plan A tot en met Z'

Wozniacki rekent in halve eindstrijd af met Belgische Mertens

9:02 Caroline Wozniacki heeft zich in Melbourne als eerste geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Deense tennisster was in twee sets te sterk voor de Belgische verrassing in de halve finale, Elise Mertens: 6-3, 7-6 (2).