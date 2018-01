Roger Federer in Hopman Cup te sterk voor Chatsjanov

Dramatische start van 2018 voor Muguruza

7:39 Voor Garbiñe Muguruza is 2018 dramatisch begonnen. In haar eerste tenniswedstrijd van het jaar moest de Spaanse, vorig jaar vier weken de nummer één van de wereld, met kramp afhaken bij het WTA-toernooi van Brisbane. Ze verliet de Pat Rafter Arena in tranen.