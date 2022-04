Roger Federer maakt na vijftien maanden rentree in Basel: ‘De drive is er nog steeds’

De 40-jarige Federer heeft sinds Wimbledon 2021 geen wedstrijd meer gespeeld door meerdere knie-operaties. Hij is van plan om eind september ook deel te nemen aan de Laver Cup, een demonstratietoernooi. Verder is er nog weinig bekend over het programma van de 20-voudig grandslamkampioen. Op Roland Garros is hij er zeker niet bij, maar Wimbledon is nog niet uitgesloten.