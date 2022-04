Roger Federer maakt zijn opwachting in Basel, ook rentree voor Rafael Nadal

Het tennistoernooi van Basel heeft de komst van Roger Federer bekendgemaakt. Het indoortoernooi van Zwitserland staat van 24 tot en met 30 oktober op de kalender. ,,Ik kijk ernaar uit om weer in eigen huis te spelen”, schrijft Federer in een reactie op sociale media.

De 40-jarige Federer heeft sinds Wimbledon 2021 geen wedstrijd meer gespeeld door meerdere knie-operaties. Hij is van plan om eind september ook deel te nemen aan de Laver Cup, een demonstratietoernooi. Verder is er nog weinig bekend over het programma van de 20-voudig grandslamkampioen. Op Roland Garros is hij er zeker niet bij, maar Wimbledon is nog niet uitgesloten.

,,Ik wil sterk terugkomen en alles geven wat ik heb”, zei Federer begin februari. ,,Ik heb een zeer interessante en belangrijke komende paar maanden voor me. Ik denk dat ik tegen april/mei veel meer zal weten. De drive is er nog steeds. Ik ben gemotiveerd om terug te komen.” De afgelopen dagen deelde Federer met enige regelmaat tennisgerelateerde foto’s op sociale media.

Federer wist het toernooi in Basel al tien keer te winnen. In 2019 werd het toernooi voor het laatst gehouden. ,,Na een pauze van twee jaar door de coronapandemie keert het indoortoernooi van Basel terug. Lokale favoriet Federer heeft zijn terugkeer naar de St. Jakobshalle bevestigd”, aldus het toernooi.

Het kaartverkoop voor het tennistoernooi begint woensdagochtend.

Rafael Nadal

Ook Rafael Nadal keert volgende week terug. Op het masterstoernooi van Madrid. De 35-jarige nummer 4 van de wereld hervatte vorige week de training na een ribblessure. De 35-jarige Nadal verloor vorige maand de finale van Indian Wells, waarna hij weken niet in actie kwam wegens een stressfractuur in een rib. De verwachting was dat hij zo’n zes weken aan de kant zou staan, maar hij maakt nu iets eerder dan gepland zijn rentree.

,,Hoewel ik pas net weer in voorbereiding ben, wil ik heel graag spelen in eigen huis, ook omdat er niet zoveel mogelijkheden zijn. Ik ga mijn best doen. Tot ziens in Madrid”, schreef Nadal op sociale media. Nadal is bezig aan een goed seizoen en hij won dit jaar al de Australian Open en toernooien in Melbourne en Acapulco.

Het masterstoernooi van Madrid begint zondag. Nadal won het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad vijf keer en in 2017 voor het laatst. Nadal bereidt zich in Madrid voor op Roland Garros, dat op zondag 22 mei begint.