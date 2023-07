Roger Federer voor altijd eregast op Wimbledon: ‘Geweldig om een tenniskoning op bezoek te hebben’

Regen spelbreker op Wimbledon: partijen Brouwer en Van de Zandschulp geschrapt, ook restant Griekspoor naar morgen

In Londen is er weinig overgebleven van ‘Dutch Day’. Tallon Griekspoor, Gijs Brouwer en Botic van de Zandschulp moesten er een mooie dag van gaan maken op Wimbledon, maar de regen gooide roet in het eten. Van het drietal verscheen alleen Griekspoor op de baan, hij kijkt tegen de Hongaar Marton Fucsovics tegen een 6-4, 3-1 achterstand aan en moet morgen flink aan de bak.