Rojer en Middelkoop grijpen strohalm in dubbelspel Davis Cup

De Nederlandse Davis Cup-ploeg heeft in Toronto de cruciale wedstrijd in het dubbelspel gewonnen. Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop versloegen vandaag het Canadese koppel Vasek Pospisil en Daniel Nestor met 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 6-4), waardoor Oranje de achterstand in de Davis Cup-ontmoeting met 2-1 verkleinde.

Oranje was vrijdag 2-0 achter gekomen door nederlagen van Thiemo de Bakker en Robin Haase in het enkelspel. De Bakker ging in drie sets ten onder tegen Milos Raonic, Haase boog pas na vijf sets voor Denis Shapovalov.



De Haagse prof treft zondag Raonic en zal moeten winnen om het team van captain Paul Haarhuis in de strijd te houden.

De inzet van de play-off tussen Nederland en Canada is een betere plaatsing in de voorronde van de Davis Cup in februari 2019, als de landenstrijd volgens een geheel nieuw format wordt gespeeld. De winnaar in Toronto zal bij de loting tot één van de twaalf geplaatste landen behoren en daardoor een op papier minder sterk land treffen.