Rojer en Schuurs verder in gemengd dubbel

Svitolina zonder problemen naar laatste acht in Australië

15:16 Elina Svitolina is vrij eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van de Australian Open. De als vierde geplaatste tennisster uit Oekraïne mepte in de vierde ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne de Tsjechische Denisa Allertova in een uur tijd van de baan: 6-3 6-0.