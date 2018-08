Rojer en Tecau winnen weer in Winston-Salem

Rus naar hoofdtoer­nooi US Open

23:13 Arantxa Rus heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open. De 27-jarige Westlandse doorliep met succes de kwalificaties in New York. Rus won in de derde en laatste kwalificatieronde ook van Aliona Bolsova Zadoinov, een twintigjarige Spaanse met Moldavische roots. De Nederlandse nummer 110 van de wereldranglijst had daar ruim 2,5 uur en drie sets voor nodig: 5-7 6-0 6-2.