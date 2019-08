Rojer moet meerdere erkennen in Murray

Superta­lent Coco Gauff (15) krijgt wildcard voor US Open

17:50 Cori Gauff hoeft zich niet via het kwalificatietoernooi te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de US Open. Het pas 15-jarige Amerikaanse supertalent, dat tijdens Wimbledon opzien baarde met een plek in de vierde ronde, heeft van de organisatie in New York een wildcard gekregen. Op basis van haar huidige WTA-ranking, 139ste, zou Gauff eigenlijk veroordeeld zijn tot de kwalificaties.