Rojer pakt in Basel tweede titel van 2019

Thiem verzekert zich in eigen land van finale­plaats

26 oktober Dominic Thiem is er voor de eerste keer in zijn carrière in geslaagd om de finale van het ATP-toernooi in Wenen te bereiken. De Oostenrijkse thuisfavoriet was in de halve finales te sterk voor Matteo Berrettini uit Italië. Het werd 3-6, 7-5 en 6-3. In de finale wacht een ontmoeting met Diego Schwartzman.